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20 мая, 11:15

Транспорт

Завершился первый этап возведения городского вокзала Беговая

Завершился первый этап возведения городского вокзала Беговая

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Первый этап строительства нового современного вокзала Беговая завершился в Москве. Он объединит два диаметра и станцию метро "Беговая" и улучшит транспортное обслуживание сразу трех московских районов.

Специалисты обновили улицу Поликарпова, Беговой и Первый Хорошевский проезды, а также организовали новые переходы с контрастным освещением и безопасные заезды во дворы и к Боткинской больнице, сделали удобные парковочные карманы, установили более сотни фонарей и высадили почти 60 деревьев и кустарников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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