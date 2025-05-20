Завершился первый этап возведения городского вокзала Беговая

Первый этап строительства нового современного вокзала Беговая завершился в Москве. Он объединит два диаметра и станцию метро "Беговая" и улучшит транспортное обслуживание сразу трех московских районов.

Специалисты обновили улицу Поликарпова, Беговой и Первый Хорошевский проезды, а также организовали новые переходы с контрастным освещением и безопасные заезды во дворы и к Боткинской больнице, сделали удобные парковочные карманы, установили более сотни фонарей и высадили почти 60 деревьев и кустарников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.