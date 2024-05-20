20 мая, 13:45Транспорт
Новости мира: аэропорт Новой Каледонии будет закрыт для гражданских судов до 23 мая
Единственный международный аэропорт Новой Каледонии будет закрыт для гражданских судов до 23 мая. Об этом сообщили местные власти. Самолеты туда не летают с 13 мая из-за протестов. Люди вышли на улицы, выступая против французского законопроекта о расширении списков избирателей. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, в Новой Каледонии действует режим чрезвычайного положения.
Официальная церемония вступления в должность главы администрации Тайваня прошла в Тайбэе. На январских выборах с результатом более 40% победил Лай Циндэ. Аналитики считают, что он продолжит курс на отдаление от материкового Китая, будет поддерживать сближение с США и их союзниками в регионе.
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