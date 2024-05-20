Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 13:45

Транспорт

Новости мира: аэропорт Новой Каледонии будет закрыт для гражданских судов до 23 мая

Новости мира: аэропорт Новой Каледонии будет закрыт для гражданских судов до 23 мая

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Единственный международный аэропорт Новой Каледонии будет закрыт для гражданских судов до 23 мая. Об этом сообщили местные власти. Самолеты туда не летают с 13 мая из-за протестов. Люди вышли на улицы, выступая против французского законопроекта о расширении списков избирателей. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, в Новой Каледонии действует режим чрезвычайного положения.

Официальная церемония вступления в должность главы администрации Тайваня прошла в Тайбэе. На январских выборах с результатом более 40% победил Лай Циндэ. Аналитики считают, что он продолжит курс на отдаление от материкового Китая, будет поддерживать сближение с США и их союзниками в регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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