Новости Московского транспорта

Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 14:30

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Со старта сезона пользователи электросамокатов получили за неправильную парковку более 34 тысяч штрафов. Самокат, оставленный в неположенном месте, мешает пешеходам, особенно людям с инвалидностью, пожилым, мамам с колясками. Для тех, кто паркует самокат неправильно, действует штраф сервиса 500 рублей.

"Синяя прерывистая разметка – нововведение 2023 года, она обозначает платную парковку. Ее нанесли уже на 146 улицах Москвы. Благодаря ей водители быстрее ориентируются при выборе места, даже если дорожные знаки с обозначением вида парковки остались позади. В ближайшие годы планируем нанести синюю разметку на всех парковках с оплатой", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, за январь – апрель число ДТП с арендными автомобилями сократилось на 18% в сравнении с прошлогодними показателями. Теперь в каршеринге оценивают стиль вождения, рейтинг водителя и идентифицируют пользователя при аренде.

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