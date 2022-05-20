Москвичам назвали способ добраться до Алушты

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней телезрителям рассказывают, как можно добраться до самых популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Из Москвы на самолете можно добраться за четыре часа до Сочи, затем еще 13 часов придется проехать на автобусе до Алушты. Данная поездка будет стоить около 6,5 тысячи рублей.

На поезде придется добираться больше суток до Симферополя, потом еще час – на автобусе до пункта назначения. Стоимость данной поездки оценивается около пяти тысяч рублей. И примерно в той же ценовой категории обойдется путешествие на машине. Оно займет 25,5 часа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

