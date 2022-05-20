Движение транспорта изменится на нескольких улицах Москвы

В столице ограничат движение на нескольких участках дороги для проведения велофестиваля и гонки. 21 мая с 07:00 перекроют Садовое кольцо, проезд по Мясницкой улице, проспекту Академика Сахарова, улице Маши Порываевой.

С 13:00 остановят движение на Каланчевской улице. 20 мая Академика Сахарова и улица Маши Порываевой будут частично перекрыты с 16:00 до 00:00, а возобновят ограничения на следующее утро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.