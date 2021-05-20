Эксперт оценил идею ограничить скорость на некоторых столичных улицах

На некоторых столичных улицах могут ввести ограничение скорости в 30 километров в час. В частности, предлагается снизить скорость на дорогах рядом со школами.

Эту идею оценил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"Я бы добавил к этому предложению еще более радикальные предложения по поводу нештрафуемого порога. Ведь в рамках наших правил 30 километров в час – это на самом деле 50," – рассказал Блинкин.

Он подчеркнул, что нештрафуемый порог составляет 20 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.