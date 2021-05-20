Москвичам пока не будут поднимать плату за проезд по МЦД

Плату за проезд по Московским центральным диаметрам и в пригородных электричках пока поднимать не будут. Дополнительные расходы возьмет на себя бюджет Москвы. Для этого выделено 5,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в департаменте финансов столицы.

Кроме того, дополнительное финансирование позволит досрочно запустить движение по МЦД-4. Это диаметр свяжет Апрелевку с городом Железнодорожным и улучшит транспортное обслуживание 23 столичных районов, в которых проживают более 2,5 миллиона человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.