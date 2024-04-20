Новости часа: пять выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 20 апреля на юге, юго-западе и западе Москвы заработали еще пять новых выделенных полос для городского транспорта.

В Москве состоялось торжественное открытие ежегодной просветительской акции "Библионочь", которое прошло уже в тринадцатый раз в Доме Пашкова.

В столичном метро открылась фотовыставка, посвященная диким животным.

