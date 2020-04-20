Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:59

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Новости часа: склад на площади четырех тысяч "квадратов" загорелся в Дзержинске

Новости часа: Песков прокомментировал возможность поставок оружия Киеву Сеулом

Дептранс открыл регистрацию на Весенний велофестиваль в столице

Новости часа: в Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки

"Автодом" приобрел российский завод Mercedes в Подмосковье

Новости часа: Собянин заявил, что Москва продолжает работу по благоустройству парков

Строительство трех станций на Люблинско-Дмитровской линии завершат осенью 2023 года

Срок действия полисов ОСАГО можно будет сократить до одного месяца

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе открыли новый маршрут с663 на востоке города – теперь сотрудники индустриального парка "Руднево" смогут быстрее добираться до работы. На автобусах будут ездить около 800 пассажиров в сутки, а с увеличением числа работников индустриального парка будет расти и количество поездок. Автобусы с663 будут ходить от индустриального парка до станции "Лухмановская" Некрасовской линии.

Набережная Тараса Шевченко откроется для пеших прогулок с 28 апреля: в выходные и праздничные дни можно будет гулять по живописной набережной без автомобильного шума. Набережную закрывают для машин уже шестое лето подряд.

Читайте также
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика