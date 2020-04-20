Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе открыли новый маршрут с663 на востоке города – теперь сотрудники индустриального парка "Руднево" смогут быстрее добираться до работы. На автобусах будут ездить около 800 пассажиров в сутки, а с увеличением числа работников индустриального парка будет расти и количество поездок. Автобусы с663 будут ходить от индустриального парка до станции "Лухмановская" Некрасовской линии.

Набережная Тараса Шевченко откроется для пеших прогулок с 28 апреля: в выходные и праздничные дни можно будет гулять по живописной набережной без автомобильного шума. Набережную закрывают для машин уже шестое лето подряд.