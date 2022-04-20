В Москве перекроют центр города

Центр Москвы будет перекрыт с 23:30 до 02:00. Нельзя будет проехать от внешней стороны МКАД на участке от Минского до Новорязанского шоссе, а также по Волгоградскому проспекту от кольцевой до Третьего транспортного кольца.

Кроме того, движение будет ограничено по Проектируемому проезду номер 3502. Водителей просят заранее подумать о путях объезда.





