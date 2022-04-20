РЖД сообщили о возобновлении работы "Невского экспресса"

29 апреля возобновит работу "Невский экспресс". Об этом рассказали в РЖД.

Скоростной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать по специальному расписанию до 10 мая. На первый рейс действует специальная цена – от тысячи рублей.

Поезд отменили 27 августа прошлого года, все это время "Невский экспресс" был на капремонте. В вагонах обновили окна и двери, обивку кресел и другие детали. Импортные комплектующие заменили на отечественные.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.