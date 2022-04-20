Схему движения у станции метро "Марксистская" изменят из-за подготовки к параду в Москве

Схема движения у станции метро "Марксистская" изменится из-за подготовки и проведения парада в честь Дня Победы. Об этом заявил Дептранс.

"Невский экспресс" возобновит курсирование между Москвой и Санкт-Петербургом с 29 апреля, сообщили в РЖД.

Минтранс РФ предложил увеличить субсидии из бюджета на авиаперевозки в Калининград.