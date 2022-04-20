Крупный туроператор запустил автобусные чартеры из Москвы на юг России

Крупный российский туроператор объявил о запуске из Москвы чартерной программы в Сочи, Анапу, Геленджик, Абхазию и Крым. Есть правда немаловажный нюанс – эти чартеры автобусные.

О том, сколько стоит поездка и как долго придется ехать, – в эфире телеканала Москва 24.

