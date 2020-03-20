Новости Московского транспорта

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20 марта, 14:30

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Новые городские вокзалы в ближайшие 2 года появятся в районах Хорошёвский, Тимирязевский, Пресненский, Царицыно и других. Миллионы пассажиров смогут экономить время и комфортно пересаживаться между разными видами транспорта. Городские вокзалы объединяют метро, железнодорожный и наземный транспорт, а вокруг благоустраивают новые общественные пространства.

"Переход на электрический городской транспорт позволяет сохранить экологию столицы и повышать качество жизни москвичей, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Только за 2024 год благодаря электробусам выбросы углекислого газа в атмосферу сократились на 62 тысячи тонн. Электробусы впервые вышли на маршруты 6,5 года назад. Сейчас более 2 300 электробусов обеспечивают работу свыше 180 маршрутов", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала года на транспортной инфраструктуре разместили более 2,8 тысячи информационных плакатов. На них размещены подробности об изменениях маршрутов, контакты для обратной связи и изменения маршрутов.

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