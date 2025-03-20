Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На Кольцевой линии метро впервые за 70 лет строят новую станцию "Достоевского", сообщил Сергей Собянин. В историческом центре города применяют горный способ строительства – ручную проходку при помощи средств малой механизации. В настоящее время на стройплощадке монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.

"В рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы могут арендовать в столице объекты культурного наследия. После выполнения реставрационных работ предприниматели переходят на льготную ставку аренды. За 10 лет с помощью этой программы город привлек инвесторов к восстановлению 27 объектов культурного наследия общей площадью около 13,5 тысячи квадратных метров. Большая часть – 22 объекта общей площадью почти 11,7 тысячи квадратных метров – расположена в центре столицы", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Алексеевском районе завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с уникальным 50-метровым бассейном. В двухэтажном здании оборудовали два бассейна и несколько залов для занятий различными видами спорта.