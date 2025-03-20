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20 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции будущей станции "Народное Ополчение"

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 73

"Это Москва. Общество": Lada Niva

Сергей Собянин: "Народное ополчение" будет напоминать первые станции метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 марта

Новые транспортные хабы появятся в Царицыне, Пресненском и других районах Москвы

С сентября пассажирам туристических поездов разрешат допускать ошибки при покупке билетов

"Московский патруль": с 1 марта в РФ ввели обязательную аттестацию таксистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На Кольцевой линии метро впервые за 70 лет строят новую станцию "Достоевского", сообщил Сергей Собянин. В историческом центре города применяют горный способ строительства – ручную проходку при помощи средств малой механизации. В настоящее время на стройплощадке монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.

"В рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы могут арендовать в столице объекты культурного наследия. После выполнения реставрационных работ предприниматели переходят на льготную ставку аренды. За 10 лет с помощью этой программы город привлек инвесторов к восстановлению 27 объектов культурного наследия общей площадью около 13,5 тысячи квадратных метров. Большая часть – 22 объекта общей площадью почти 11,7 тысячи квадратных метров – расположена в центре столицы", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Алексеевском районе завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с уникальным 50-метровым бассейном. В двухэтажном здании оборудовали два бассейна и несколько залов для занятий различными видами спорта.

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