Инспекторы МАДИ будут чаще патрулировать пять московских улиц с 20 марта

Инспекторы МАДИ усилят контроль за соблюдением правил парковки в Москве. С 20 марта они будут чаще патрулировать пять московских улиц – Петровка, Неглинная, Раздельная и Люблинская, а также Осенний бульвар.

Специалисты будут проверять участки, где водители бросают автомобили под запрещающими знаками и на тротуарах. Нарушители получат штрафы в размере трех тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.