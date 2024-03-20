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20 марта, 07:15

Транспорт

Инспекторы МАДИ будут чаще патрулировать пять московских улиц с 20 марта

Инспекторы МАДИ будут чаще патрулировать пять московских улиц с 20 марта

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Инспекторы МАДИ усилят контроль за соблюдением правил парковки в Москве. С 20 марта они будут чаще патрулировать пять московских улиц – Петровка, Неглинная, Раздельная и Люблинская, а также Осенний бульвар.

Специалисты будут проверять участки, где водители бросают автомобили под запрещающими знаками и на тротуарах. Нарушители получат штрафы в размере трех тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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