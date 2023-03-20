Столичным автомобилистам рассказали, когда стоит менять резину на автомобиле

В столицу пришла климатическая весна. Столбики термометров утвердились на плюсовой отметке, а сугробы почти полностью растаяли. Некоторые автомобилисты уже начали менять зимнюю резину на летнюю.

Как отметили специалисты, пока рано это делать. Основной показатель, на который следует ориентироваться, – среднесуточная температура. Она не должна опускаться ниже 5 градусов в течение недели, подчеркнули эксперты.

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