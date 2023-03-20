16:30Транспорт
Столичным автомобилистам рассказали, когда стоит менять резину на автомобиле
В столицу пришла климатическая весна. Столбики термометров утвердились на плюсовой отметке, а сугробы почти полностью растаяли. Некоторые автомобилисты уже начали менять зимнюю резину на летнюю.
Как отметили специалисты, пока рано это делать. Основной показатель, на который следует ориентироваться, – среднесуточная температура. Она не должна опускаться ниже 5 градусов в течение недели, подчеркнули эксперты.
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