Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Сочи 20 марта работает в штатном режиме после задержек из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Вопрос избыточной отчетности, возложенной на учителей, на контроле у кабмина. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России по иску "ГАЗа". Это следует из опубликованного документа.