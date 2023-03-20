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Общество

Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

"Аэрофлот" отправит самолет в Сочи для вывоза пассажиров отмененных рейсов

После полного открытия БКЛ москвичи стали быстрее добираться до спортобъектов – Дептранс

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Эксперты рассказали автомобилистам, когда стоит поменять резину

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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Сочи 20 марта работает в штатном режиме после задержек из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Вопрос избыточной отчетности, возложенной на учителей, на контроле у кабмина. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России по иску "ГАЗа". Это следует из опубликованного документа.

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