После полного открытия БКЛ москвичи стали быстрее добираться до спортобъектов – Дептранс

После полного открытия БКЛ москвичи могут быстрее добираться до спортивных объектов в городе. Экономию времени в цифрах подсчитали в Дептрансе.

Например, намного ближе стала "ВЭБ Арена". Так, от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до стадиона путь займет 28 минут вместо 45, теперь нужна только одна пересадка. От "Медведково" можно добраться за 31 минуту, ранее было 49 минут. Еще за 39 минут можно доехать до "ЦСКА" от станции метро "Щелковская", сэкономив пять минут.

После того, как Большое кольцо замкнулось, ближе стали и социальные объекты: учебные и медицинские учреждения, парки, музеи и театры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.