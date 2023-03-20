Эксперты рассказали автомобилистам, когда стоит поменять резину

В Москву пришло потепление. Теперь столбики термометров даже ночью не будут опускаться ниже нулевой отметки. Некоторые автомобилисты уже начали менять резину, однако специалисты считают, что пока делать это рано.

По их словам, следует ориентироваться на среднесуточную температуру. Дело в том, что она не должна опускаться ниже 5 градусов тепла. Пока погода все еще переменчива.

Когда в город придет устойчивое тепло? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.