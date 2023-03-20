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Общество

Новости часа: расписание полетов в Сочи могут стабилизировать к вечеру 20 марта

Новости часа: расписание полетов в Сочи могут стабилизировать к вечеру 20 марта

"Аэрофлот" отправит Boeing 777 в Сочи для вывоза пассажиров отмененных рейсов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 69 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на ТТК и шоссе Энтузиастов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 2 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание полетов в Сочи, где из-за тумана задержали 17 рейсов, обещают стабилизировать к вечеру 20 марта. Об этом заявили в местном аэропорту.

В московских парках завершается зимний сезон и начинается подготовку к теплому времени года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра вторника, 21 марта. Это данные Гидрометцентра.

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