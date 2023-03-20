Новости часа: расписание полетов в Сочи могут стабилизировать к вечеру 20 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расписание полетов в Сочи, где из-за тумана задержали 17 рейсов, обещают стабилизировать к вечеру 20 марта. Об этом заявили в местном аэропорту.

В московских парках завершается зимний сезон и начинается подготовку к теплому времени года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра вторника, 21 марта. Это данные Гидрометцентра.