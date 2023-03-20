Нейросеть будет следить за скоростью водителей электросамокатов

В столице запустили новую технологию контроля за водителями средств индивидуальной мобильности. Теперь следить за тем, как ведут себя москвичи на моноколесах и электросамокатах, будет нейросеть. Если водитель такого транспортного средства будет нарушать новые правила ПДД, он должен будет заплатить штраф.

ГИБДД совместно с мэрией Москвы уже тестирует систему на участках с повышенным скоростным режимом. Как данная технология работает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.