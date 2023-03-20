Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Транспорт

Нейросеть будет следить за скоростью водителей электросамокатов

Нейросеть будет следить за скоростью водителей электросамокатов

Больше 360 км дорог построили в ТиНАО почти за 11 лет – Собянин

Инспекторы вычислят нарушителей на электросамокатах

В аэропорту Сочи возобновили авиасообщение

В аэропорту Сочи постепенно восстанавливают полеты

Нарушителей на электросамокатах начнут выявлять на некоторых улицах Москвы

"Аэрофлот" выполнит часть ранее отмененных рейсов из Сочи

Искусственный интеллект поможет выявить нарушителей на электросамокатах

Авиакомпании отменяют рейсы в Сочи из-за тумана

"Мой район. Навигатор": в Москве реконструируют электродепо "Красная Пресня"

В столице запустили новую технологию контроля за водителями средств индивидуальной мобильности. Теперь следить за тем, как ведут себя москвичи на моноколесах и электросамокатах, будет нейросеть. Если водитель такого транспортного средства будет нарушать новые правила ПДД, он должен будет заплатить штраф.

ГИБДД совместно с мэрией Москвы уже тестирует систему на участках с повышенным скоростным режимом. Как данная технология работает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоИван ЛозовойКристина КурумаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика