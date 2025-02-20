Новости часа: в марте 2025 года изменится расписание поездов на МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В марте изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, проинформировали в пресс-службе.

"Мосволонтер" подготовил специальную программу в честь своего 11-летия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Профсоюзы Москвы доставили около 800 тонн гуманитарной помощи участникам СВО, сообщили в Московской федерации профсоюзов.