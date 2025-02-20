20 февраля, 17:45Транспорт
Новости часа: в марте 2025 года изменится расписание поездов на МЦД-3
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В марте изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, проинформировали в пресс-службе.
"Мосволонтер" подготовил специальную программу в честь своего 11-летия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Профсоюзы Москвы доставили около 800 тонн гуманитарной помощи участникам СВО, сообщили в Московской федерации профсоюзов.