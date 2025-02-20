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20 февраля, 12:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Ярославском шоссе по основному ходу машины притормаживают, но дублер свободен.

Ленинградский проспект в сторону Белорусского вокзала загружен, движение затруднено и на дублере. На Дмитровском шоссе в центр проезд свободный, в область притормаживает полоса для поворота и разворота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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