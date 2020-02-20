Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах метро до конца 2025 года. Сервис уже зарекомендовал себя как удобный, выгодный и безопасный способ оплаты проезда. Каждый рабочий день по распознаванию лица совершают свыше 160 тысяч проходов.

"Украшать станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии к важным праздникам – это уже добрая традиция Московского транспорта, которая полюбилась пассажирам. На этот раз украсим станцию ко Дню защитника Отечества. По задаче Сергея Собянина стремимся сделать поездки не только безопасными и быстрыми, но и запоминающимися", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В честь Дня защитника Отечества все уличные парковки будут бесплатными. Оставить машину без оплаты можно на всех улицах, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.