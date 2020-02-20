Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

У схемы московского метро появился перевод на арабский язык

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Ленинградском проспекте

Стало известно, как будет выглядеть импортозамещенный Sukhoi Superjet

СМИ заявили, что Boeing планирует вернуться на российский рынок

Число безбилетников у станции метро "Братиславская" снизилось на 46%

Москва 24 показала, какая дорожная обстановка сложилась в городе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 февраля

"Мой район. Новости": москвичам рассказали о школе вождения электросамокатов в Бибиреве

Немецкие автоконцерны задумались о возвращении в Россию

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах метро до конца 2025 года. Сервис уже зарекомендовал себя как удобный, выгодный и безопасный способ оплаты проезда. Каждый рабочий день по распознаванию лица совершают свыше 160 тысяч проходов.

"Украшать станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии к важным праздникам – это уже добрая традиция Московского транспорта, которая полюбилась пассажирам. На этот раз украсим станцию ко Дню защитника Отечества. По задаче Сергея Собянина стремимся сделать поездки не только безопасными и быстрыми, но и запоминающимися", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В честь Дня защитника Отечества все уличные парковки будут бесплатными. Оставить машину без оплаты можно на всех улицах, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

Читайте также
транспорттехнологииметропарковкивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика