Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Об этом сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий щит "Натали" пройдет 2,4 километра – частично под ложем Москвы-реки.

"Трансформация депрессивных участков в столице позволяет не просто возводить новые кварталы для комфортной жизни, но и создавать места для работы горожан. Так, в рамках 302 проектов КРТ, которые сейчас находятся на разных стадиях проработки и реализации, запланировано строительство 31,1 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости. Новые производства, технопарки, бизнес-центры, спортивные, образовательные и другие общественно-деловые объекты позволят создать в городе около 898 тысяч рабочих мест", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За пять лет в столице построили 100 спортивных объектов, больше половины из которых – за счет инвесторов. В 2024 году появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тысяч квадратных метров.

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