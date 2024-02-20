Пользователей СИМ могут начать штрафовать за нарушение ПДД в Москве

Водителей электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес, которые нарушают правила дорожного движения, планируют штрафовать. Идею поправок в Административный кодекс поддержали в комиссии Мосгордумы.

Штрафы будут аналогичны тем, которые существуют для водителей автомобилей, но в некоторых случаях сумма наказания может быть ниже. Изменения планируют ввести этой весной, до начала сезона проката.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.