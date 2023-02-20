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Экономика

Новости часа: сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ

Новости часа: сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ

"Мой район. Навигатор": в Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта к открытию БКЛ

Новости часа: США поставят Киеву снаряды к HIMARS и артиллерии

РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов отправлением с 17 мая

Новости часа: 15 новых многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в Мариуполе

Новости часа: подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос

Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

Новости часа: Собянин рассказал, сколько осталось до полного запуска БКЛ

Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Крупную вывеску установили на центральном здании завода "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

С 23 по 25 февраля часть рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево будет отменена. Об этом сообщила компания.

Банк России с 1 мая повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом заявил регулятор.

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