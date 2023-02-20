Новости часа: сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

С 23 по 25 февраля часть рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево будет отменена. Об этом сообщила компания.

Банк России с 1 мая повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом заявил регулятор.