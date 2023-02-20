РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов отправлением с 17 мая

В РЖД сократили глубину продаж билетов на некоторые поезда. С 17 мая можно будет приобрести билеты максимум за 45 дней до отправления. На данный момент на большинство поездов внутри страны продажи начинаются за 90 суток.

В компании пояснили, что временное ограничение связано с реконструкцией инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения коснутся составов, курсирующих между Москвой, Санкт-Петербургом и некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

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