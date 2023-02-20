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11:45

Транспорт

Реконструкция станции Поклонная для будущего D4 завершена на 56%

Реконструкция станции Поклонная для будущего D4 завершена на 56%

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В Дорогомилове реконструируют станцию Поклонная для будущего D4, она готова уже на 56%. Оттуда можно будет доехать до семи столичных вокзалов.

В данный момент на станции строят вестибюль, надземный переход, а еще делают платформы – их оборудуют навесами на всю длину и освещением. После реконструкции там можно будет пересесть на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии метро.

Станция Поклонная – одна из 14 современных пересадочных узлов, строительство которых обещают закончить в этом году. Ожидается, что станцией будут пользоваться 78 тысяч жителей района. После переноса станции ближе к метро пассажиропоток вырастет в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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