Специалисты проверили автоматику движения поездов в московском метро. Подробности испытаний на Кольцевой линии рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Специалисты выпустили максимальное количество составов одновременно, которые приезжали на станции с минимальным интервалом порядка 80 секунд. Это самый короткий перерыв между поездами в мире.

Теперь поезда приезжают на 6–10 секунд быстрее в пиковые часы. Кроме того, в вагонах стало свободнее, выросла стабильность движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.