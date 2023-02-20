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Транспорт

Специалисты проверили автоматику движения поездов в московском метро

Специалисты проверили автоматику движения поездов в московском метро

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Московское метро первым в мире сократило интервал движения поездов до 80 секунд

Специалисты проверили автоматику движения поездов в московском метро. Подробности испытаний на Кольцевой линии рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Специалисты выпустили максимальное количество составов одновременно, которые приезжали на станции с минимальным интервалом порядка 80 секунд. Это самый короткий перерыв между поездами в мире.

Теперь поезда приезжают на 6–10 секунд быстрее в пиковые часы. Кроме того, в вагонах стало свободнее, выросла стабильность движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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