Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Транспорт

Минтранс потребовал от субъектов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов

Минтранс потребовал от субъектов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 4 балла

Московское метро первым в мире сократило интервал движения поездов до 80 секунд

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

На Авиамоторной улице восстановили движение трамваев

Автомобилистам рассказали об изменениях в правилах с весны

С 1 марта в РФ изменятся правила проезда перекрестков с круговым движ

"Мой район. Навигатор": работы закончат на Московском скоростном диаметре в 2023 году

Минтранс потребовал от субъектов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В ведомстве отметили, что к открытию сезона необходимо создать нужное количество парковок на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, а также около торговых центров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика