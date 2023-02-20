Минтранс потребовал от субъектов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В ведомстве отметили, что к открытию сезона необходимо создать нужное количество парковок на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, а также около торговых центров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.