Москвичам рассказали, надолго ли МКАД закрыли для грузовиков

МКАД закрыли для грузовиков тяжелее 12 тонн. Ограничения будут действовать как минимум ближайшие два дня. Запрет ввели 20 февраля с 9 утра.

На подъездах к Москве дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД, которые помогают водителям выбрать пути объезда. Все транзитные большегрузы отправляют на ЦКАД. Это сделано для того, чтобы разгрузить московскую кольцевую.

Результаты уже есть – количество фур снизилось на 15%, а длина заторов сократилась на 40%. При этом новые правила проезда касаются не всех: если у грузовиков, следующих в центр, есть пропуск, они могут ехать по своему маршруту. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.