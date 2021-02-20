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Москва 24

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Транспорт

17:15

Москвичам рассказали, надолго ли МКАД закрыли для грузовиков

транспорт видео Ксения Чепенко Алина Гилева

МКАД закрыли для грузовиков тяжелее 12 тонн. Ограничения будут действовать как минимум ближайшие два дня. Запрет ввели 20 февраля с 9 утра.

На подъездах к Москве дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД, которые помогают водителям выбрать пути объезда. Все транзитные большегрузы отправляют на ЦКАД. Это сделано для того, чтобы разгрузить московскую кольцевую.

Результаты уже есть – количество фур снизилось на 15%, а длина заторов сократилась на 40%. При этом новые правила проезда касаются не всех: если у грузовиков, следующих в центр, есть пропуск, они могут ехать по своему маршруту. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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