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20 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 января

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Общая интенсивность трафика в Москве в настоящий момент составляет 4 балла, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Наиболее плотное движение наблюдается на МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, а также на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра города.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Химкинского моста, на ТТК в районе Савеловской эстакады и в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером будут затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Ожидаются сложности в связи с строительными работами на МКАД в районе Варшавского шоссе и авариями на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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