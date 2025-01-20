В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 января

Общая интенсивность трафика в Москве в настоящий момент составляет 4 балла, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Наиболее плотное движение наблюдается на МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, а также на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра города.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Химкинского моста, на ТТК в районе Савеловской эстакады и в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером будут затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Ожидаются сложности в связи с строительными работами на МКАД в районе Варшавского шоссе и авариями на магистралях при выезде из города.

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