Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

После реконструкции открыт городской вокзал Щербинка МЦД-2, которым пользуются 15 тысяч пассажиров в сутки. Для их удобства запустили новые маршруты наземного транспорта и реорганизовали дорожное движение. С запуском МЦД-2 число пассажиров на станции Щербинка увеличилось в 1,5 раза и продолжает расти.

"Бесплатные пересадки позволили пользователям наземного городского транспорта в 2024 году суммарно сэкономить более 192 миллионов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Стоимость проезда в московском транспорте – одна из самых доступных среди крупных городов мира. Мы продолжаем совершенствовать билетную систему по поручению Сергея Собянина, чтобы поездки становились еще комфортнее и выгоднее", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Определены участники 2-го сезона проекта "Искусство в метро", которые будут создавать свои работы на станциях метрополитена. Отбор художников проходил на Южном речном вокзале с участием экспертов объединения "Выставочные залы Москвы".