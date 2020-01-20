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20 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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После реконструкции открыт городской вокзал Щербинка МЦД-2, которым пользуются 15 тысяч пассажиров в сутки. Для их удобства запустили новые маршруты наземного транспорта и реорганизовали дорожное движение. С запуском МЦД-2 число пассажиров на станции Щербинка увеличилось в 1,5 раза и продолжает расти.

"Бесплатные пересадки позволили пользователям наземного городского транспорта в 2024 году суммарно сэкономить более 192 миллионов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Стоимость проезда в московском транспорте – одна из самых доступных среди крупных городов мира. Мы продолжаем совершенствовать билетную систему по поручению Сергея Собянина, чтобы поездки становились еще комфортнее и выгоднее", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Определены участники 2-го сезона проекта "Искусство в метро", которые будут создавать свои работы на станциях метрополитена. Отбор художников проходил на Южном речном вокзале с участием экспертов объединения "Выставочные залы Москвы".

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