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20 января, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершена проходка правого перегонного тоннеля от станции "Звенигородская" до станции "Шелепиха", сообщил Сергей Собянин. Строительство левого тоннеля начнется весной. Рублево-Архангельская линия метро пойдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе до Красногорска.

"До конца 2027 года в столице завершат строительство еще четырех пешеходных мостов. Два объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства на набережной Марка Шагала и затона Новинки. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили". Сейчас все объекты находятся на стадии проектирования", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Троицке завершено строительство детского сада на 350 мест площадью около 6 тысяч квадратных метров. Особенностью здания стала эксплуатируемая кровля, где в хорошую погоду будут проходить занятия.

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