Новости часа: тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тариф госсистемы "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован ниже запланированного. Его повысят на 30 копеек вместо 44, тариф составит 2 рубля 84 копейки за километр пробега. О повышении сообщил Росавтодор.

"Союзмультфильм" потребовал у Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактные товары с изображением чебурашки. Об этом рассказала пресс-служба киностудии.

В ночь на 21 января в Москве температура воздуха понизится до 0 градусов, из-за чего может образоваться гололедицы. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства.