Авиакомпания "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади после суда

Лоукостер "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади и багажа даже после решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Однако в там уточнили, что они уберут указание на габариты дамской сумки и рюкзака из описания норм ручной клади на официальном сайте.

Ранее Верховный суд России признал, что лоукостер занижает нормы провоза ручной клади и этим нарушает права пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.