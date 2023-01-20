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20 января, 19:45

Транспорт

Авиакомпания "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади после суда

Авиакомпания "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади после суда

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Лоукостер "Победа" не будет менять общий подход к провозке ручной клади и багажа даже после решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Однако в там уточнили, что они уберут указание на габариты дамской сумки и рюкзака из описания норм ручной клади на официальном сайте.

Ранее Верховный суд России признал, что лоукостер занижает нормы провоза ручной клади и этим нарушает права пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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