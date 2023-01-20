Тариф "Платона" проиндексируют с 1 февраля

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован ниже запланированного. Его повысят на 30 копеек вместо 44.

Система "Платон" была запущена в 2015 году. Ее тариф регулирует государство и каждый год индексируется по уровню инфляции. В 2023 году тариф составит 2 рубля 84 копейки за километр пробега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.