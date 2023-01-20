Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Транспорт

Тариф "Платона" проиндексируют с 1 февраля

Тариф "Платона" проиндексируют с 1 февраля

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Новости часа: российские военные поразили 78 артподразделений ВСУ в течение 20 января

Лоукостер "Победа" сохранит оба варианта провоза ручной клади после решения суда

"Актуальный репортаж": машины могут отправлять на штрафстоянки за проблемы с подвеской

Новые выделенные полосы открыли на Волоколамском шоссе в Москве

Новости часа: группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве

Декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

Лавров сообщил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москвичам напомнили о приостановке движения поездов МЦК от Крымской до Хорошево

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован ниже запланированного. Его повысят на 30 копеек вместо 44.

Система "Платон" была запущена в 2015 году. Ее тариф регулирует государство и каждый год индексируется по уровню инфляции. В 2023 году тариф составит 2 рубля 84 копейки за километр пробега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика