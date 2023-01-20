Лоукостер "Победа" сохранит оба варианта провоза ручной клади после решения суда

Авиакомпания "Победа" сохранит оба варианта провоза ручной клади и уточнит правила после решения Верховного суда РФ. Представители лоукостера прокомментировали, что они намерены поменять в своих правилах.

Судя по первому варианту, компания уберет указания на габариты ручной клади, которая перевозится сверх нормы бесплатного провоза. Согласно второму варианту, пассажир может взять с собой на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор 36x30x27 сантиметров.

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