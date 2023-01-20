Декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

Отделка станции метро "Яхромская" началась в Москве. Специалисты скоро будут монтировать декоративные панели на стены платформы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Панно из 22 панелей будет полностью закрывать одну из стен станции. Вместе они составят единую композицию о жизни столицы прошлых лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.