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Транспорт

Декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

Декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

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Отделка станции метро "Яхромская" началась в Москве. Специалисты скоро будут монтировать декоративные панели на стены платформы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Панно из 22 панелей будет полностью закрывать одну из стен станции. Вместе они составят единую композицию о жизни столицы прошлых лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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