В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 декабря

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады и на внутренней в районе Автозаводской улицы, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Липецкой улице, на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний час пик осложнения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.