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19 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на Бутырской улице в сторону ТТК, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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