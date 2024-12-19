В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 декабря

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на Бутырской улице в сторону ТТК, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.