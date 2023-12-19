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19 декабря, 12:30

Транспорт

Светофоры по почти 200 адресам модернизировали в столице

Светофоры по почти 200 адресам модернизировали в столице

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В Москве с начала 2023 года обновили старые и установили новые светофоры. Модернизация коснулась почти 200 адресов. Дело в том, что установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением – это один из эффективных способов снизить количество ДТП.

Отмечается, что до конца этого года планируется обновить еще более ста участков в столице. Подробнее о том, как новые светофоры повлияли на дорожную ситуацию, – в эфире телеканала Москва 24.

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