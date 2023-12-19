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19 декабря, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке утром 19 декабря

Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке утром 19 декабря

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В московском Дептрансе рассказали, на каких магистралей есть локальные затруднения, а где трафик свободный. Так, из-за строительных работ движение затруднено в районе Волгоградского проспекта, 46, на 32-м километре МКАД в оба направления и на 14-м километре внешней стороны кольцевой автодороги.

При этом на проспекте Маршала Жукова, МСД и Кутузовском проспекте движение свободное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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