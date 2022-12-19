Новости часа: iFly отменяет авиарейсы в Египет, запланированные на 20 и 21 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компания iFly отменяет авиарейсы на курорты Египта, запланированные на 20 и 21 декабря. Об этом сообщила турфирма Tez Tour.

В ГД внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД. Документ опубликован в думской электронной базе.

Около 60 новогодних ярмарок будет работать в Подмосковье. Об этом сообщил Минсельхоз Московской области.