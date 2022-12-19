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Новости

19 декабря, 18:45

Общество

Новости часа: iFly отменяет авиарейсы в Египет, запланированные на 20 и 21 декабря

Новости часа: iFly отменяет авиарейсы в Египет, запланированные на 20 и 21 декабря

Большой затор образовался на шоссе Энтузиастов

Новости часа: Путин рекомендовал бесплатно предоставлять земельные участки героям СВО

Более тысячи российских туристов вывезены из Египта

Новости часа: уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске

Парк электробусов пополнится на 500 машин в Москве в 2023 году

Новости часа: столичный комплекс горхозяйства рассказал о своей работе на улицах Москвы

"Мой район. Навигатор": обновленные маршруты появились у аэроэкспрессов в Москве

Более 800 российских туристов возвращены из Египта

Новости часа: в МИД рассказали о ситуации с ограничениями Иордании для авиакомпаний РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компания iFly отменяет авиарейсы на курорты Египта, запланированные на 20 и 21 декабря. Об этом сообщила турфирма Tez Tour.

В ГД внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД. Документ опубликован в думской электронной базе.

Около 60 новогодних ярмарок будет работать в Подмосковье. Об этом сообщил Минсельхоз Московской области.

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