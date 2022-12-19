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Экономика

Новости часа: в МИД рассказали о ситуации с ограничениями Иордании для авиакомпаний РФ

Новости часа: в МИД рассказали о ситуации с ограничениями Иордании для авиакомпаний РФ

Большой затор образовался на пути из аэропорта Жуковский на Новорязанском шоссе

Турникеты обновили на станциях МЦК в столичном метро

Новости часа: Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Более 800 человек прилетели из Египта в Москву

"Мой район. Навигатор": новые маршруты аэроэкспрессов

"Мой район. Навигатор": технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Часть застрявших в Египте туристов РФ вернули в Москву

Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

Новости часа: московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопадов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация и МИД стараются решить проблему с ограничениями Иордании для ряда авиакомпаний РФ. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Четыре американские ракеты сбили над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

С мая в рамках параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Такие данные предоставил глава ФТС.

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