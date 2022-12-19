Новости часа: в МИД рассказали о ситуации с ограничениями Иордании для авиакомпаний РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация и МИД стараются решить проблему с ограничениями Иордании для ряда авиакомпаний РФ. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Четыре американские ракеты сбили над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

С мая в рамках параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Такие данные предоставил глава ФТС.