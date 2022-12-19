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Транспорт

Первый самолет с застрявшими в Хургаде туристами РФ прилетел в Москву

Первый самолет с застрявшими в Хургаде туристами РФ прилетел в Москву

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Первый самолет с застрявшими в Хургаде российскими туристами прилетел в Москву, на борту было около 350 человек. Это клиенты авиакомпании iFly, которые несколько дней не могли вылететь из Египта.

Проблемы у перевозчика начались с 15 декабря: он не мог ни отправить своих людей на курорты, ни вернуть их домой. Как объяснили в самой компании, разрешение на перелет через свою территорию самолетам не дала Иордания. Нынешний рейс вместо iFly выполнила компания Red Wings.

Клиенты iFly в данный момент находятся и в Шарм-Эль-Шейхе, перевозчик продолжает согласовывать с Росавиацией необходимые для полетов документы, а возобновить рейсы планирует 20 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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