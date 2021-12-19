18:15
Аэрофлот прокомментировал отмену рейса Пхукет – Москва. Представители перевозчика заявили, что полет не состоялся по техническим причинам.
Более 200 российских туристов должны были отправиться в Москву еще вчера вечером. Самолет уже даже начал движение по взлетной полосе, но сработал сигнал о неисправности двигателя.
Пассажиры вернутся в Москву регулярным рейсом SU 275 вылет планируется на 20 декабря в 23:05 по местному времени. Авиакомпания просит извинения за предоставленные неудобства.
Сейчас пассажиры размещены в гостиницах. Им предоставляется еда и напитки. Однако, как рассказали в консульстве, вопрос с гостиницами решился не сразу. Дело в том что туристы уже прошли границу, и обратно их не могли выпустить из-за ковидных ограничений. В итоге, проблему все же уладили, и людей разместили в ближайших отелях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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