Дорожные патрули ЦОДД в Москве перешли на круглосуточный режим работы. Специалисты выезжают на места происшествий, помогают водителям с неисправностями и обеспечивают безопасность на дорогах.

Патрули получают информацию о происшествиях как от дежурной службы через данные камер наблюдения, так и самостоятельно выявляют проблемы во время объезда маршрутов. Их задача – оперативно устранить помехи на проезжей части, чтобы избежать заторов и ДТП.

